اعتقال شخص بعد أنباء عن طعن عدة أشخاص في محطة لمترو الأنفاق شمالي لندن

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، باعتقال شخص بعد أنباء عن طعن عدة أشخاص في محطة لمترو الأنفاق شمالي لندن.

وفي سياق آخر، قد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.