نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تصدر بيانا بخصوص حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء بيان الرياض لرئاسة الاجتماع الوزاري المشترك حول جهود تنفيذ حل الدولتين.

وبحسب البيان، "أعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية الانتقال إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقال البيان إنه: "تمت مناقشة الخطوات الملمومة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والتأكيد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات وعلى أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف".

وشدد الاجتماع على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة بهدف تحقیق سلام عادل ودائم، يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة.

وبحسب البيان، أكد الاجتماع على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وأهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

واجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، ووزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية اليوم 29 أبريل في مدينة الرياض، لبحث الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلي كلا من البحرين والبرتغال، والاتحاد الأوروبي، والجزائر، والأردن، وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وايرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وسلوفينيا وفرنا، وفلسطين، وقطر، ومصر والمملكة المتحدة.