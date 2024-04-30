نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المركز الثقافي الكوري يعلن تنظيم فعاليات عديدة احتفالا بالذكرى العاشرة لإنشائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المركز الثقافي الكوري دورته السنوية لتعليم الغناء والرقص الكوري الحديث (كى بوب)، وذلك تحت إشراف مصمم الرقصات الكوري جاي كيم.

ويشارك في الدورة التي تمتد حتى 14 مايو المقبل نحو 100 متدرب من مختلف الفئات العمرية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجمهور ومحبي الكى بوب في مصر للتدريب على الغناء وأداء الحركات الاستعراضية النابضة بالحيوية مثل نجوم الكى بوب المشهورين.

ومن المنتظر أن يتأهل المشاركون في الدورة للمشاركة في مهرجان الكى بوب الذي سيجرى تنظيمه في 24 مايو المقبل بدار الأوبرا المصرية، وهو ملتقى سنوي لمحبي الكى بوب في مصر، لإظهار مهاراتهم وشغفهم بالغناء والرقص على طريقة فرق الكى بوب الكورية.

ومن جانبه قال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري إن الكى بوب وهو أحد أذرع موجة الهاليو الثقافية الكورية، يحظى بشعبية كبيرة بين الفئات العمرية في عمر الشباب، جنبًا إلى جنب مع الدراما والسينما الكورية.

وقال مدير المركز إنه سيجرى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية خلال العام الجاري في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء المركز الثقافي الكوري في مصر.