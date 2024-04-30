أبو الغيط يشارك في فعاليات منتدي الدول العربية مع دول آسيا الوسطي وأذربيجان

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد أبو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية، عن زيارته للدوحة للمشاركة في فعاليات منتدي الدول العربية مع دول آسيا الوسطي وأذربيجان.

وقال أبو الغيط، على موقع اكس:" في زيارة للدوحة شاركت في فعاليات منتدي الدول العربية مع دول #آسيا_الوسطي و#اذربيجان التي تربطنا بها علاقات قديمة وطيبة."

وتابع:" نسعي دائما في تلك المحافل لزيادة التأييد لقضايانا العربية وفي مقدمتها #القضية_الفلسطينية ولتنشيط صلات التجارة بما يعود بالنفع علي المجتمعات العربية".