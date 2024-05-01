وزير الخارجية الفرنسي يزور القاهرة لبحث جهود التوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 11:25 صباحاً - قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، سيتوجه إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، خلال جولة في الشرق الأوسط، وذلك لبحث الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة بعد وصولها إلى مرحلة حاسمة، بحسب وكالة "رويترز".

وجاء تكثيف المساعي الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في أعقاب تجدد جهود بقيادة مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المصدر إن الزيارة المفاجئة للوزير تأتي في إطار الجهود المصرية لتحرير المحتجزين والتوصل إلى هدنة في غزة.

وقال "سيجورنيه"، أمس الثلاثاء، إن هناك بعض الزخم نحو التوصل إلى اتفاق، لكنه لن يكون سوى خطوة أولى نحو وقف طويل الأمد لإطلاق النار، محذرًا من أن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية لن يساعد إسرائيل في حربها بالقطاع.