ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34568
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفاً و568 شهيداً و77 ألفاً و765 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجازر بحق عائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 33 فلسطينيا.
وأكدت أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، منذ 208 أيام، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.
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