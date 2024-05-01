منظمة: الهجوم على رفح كارثة انسانية

منظمة: الهجوم على رفح كارثة انسانيةحذرت منظمة الصحة العالمية من أن قيام العدو الصهيوني بهجوم شامل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيكون كارثة إنسانية.

ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس، اليوم العدو الصهيوني إلى عدم اجتياح المدينة الفلسطينية.

وطالب جميع الأطراف بوقف لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم.

وتُصر سلطات العدو الصهيوني على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية؛ في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.