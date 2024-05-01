العالم اليوم - "ستاربكس" تخفض توقعاتها للمبيعات في 2024 وسط تراجع في الطلب

انتم الان تتابعون خبر "ستاربكس" تخفض توقعاتها للمبيعات في 2024 وسط تراجع في الطلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 05:22 مساءً - انخفضت أسهم شركة "ستاربكس" في تعاملات ما قبل التداول بنسبة 14 بالمئة، الأربعاء، بعد أن خفضت سلسلة القهوة توقعاتها السنوية بسبب استمرار ضعف الطلب في الولايات المتحدة من العملاء الذين يشعرون بالضجر من التضخم، وانتعاش أبطأ من المتوقع في الصين.

وأجبرت ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية العملاء على الاستغناء عن المقاهي والمطاعم، وبدلاً من ذلك شرب القهوة في المنزل، مما أضر بأعمال سلاسل مثل ستاربكس.

كما أدى الطقس البارد الشديد في الولايات المتحدة إلى التأثير على المبيعات في متاجر الشركة، في حين تضررت أعمالها في الشرق الأوسط بسبب دعوات المقاطعة الناجمة عن التصعيد في غزة.

وتتوقع الشركة أن تكون مبيعاتها القابلة للمقارنة للعام بأكمله، سواء في الولايات المتحدة أو عالميا، أقل من توقعاتها السابقة التي كانت تتوقع نموا يتراوح بين 4 إلى 6 بالمئة.

كما خفضت الشركة توقعاتها لنمو أرباح السهم إلى الثبات أو أن تكون في خانة الآحاد، مقابل نطاق التوقعات السابق الذي يتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان في مكالمة هاتفية بعد الإعلان عن الأرباح: "العديد من العملاء أصبحوا أكثر دقة بشأن أين وكيف يختارون إنفاق أموالهم".

وانخفضت مبيعات ستاربكس العالمية بنسبة 4 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بارتفاع قدره 1.44 بالمئة حسب تقديرات المحللين.

وتبلغ قيمة أسهم ستاربكس قبل التداولات، الأربعاء، 88.49 دولارا للسهم.