العالم اليوم - فيديو.. ركاب عالقون وسط حافلة بسبب الفيضانات في أنقرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 05:22 مساءً - شهدت العاصمة التركية أنقرة، مساء الثلاثاء، فيضانات تسببت في أضرار مادية في عدد من المناطق كما ظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغمرت الفيضانات عدد من شوارع أنقرة، بسبب هطول أمطار رعدية غزيرة وسيول، وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وفي مقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" ظهر ركاب إحدى حافلة النقل العام في أنقرة وهم عالقون وسطها بسبب المياه التي تسربت إلى الداخل والتي حاصرتهم أيضا في الخارج.

وقد تسببت الفيضانات في تعطيل حركة النقل في عدد من الخطوط وانقطاع التيار الكهربائي، كما توقف مؤقتا مترو أنقرة.

وحذرت هيئة الأرصاد في تركيا، الأربعاء، من هطول مزيد من الأمطار الرعدية في أنقرة مع عواصف رعدية في البحر الأسود، ودعت إلى اتخاد الحيطة والحذر من الفيضانات والبرق والرياح القوية، وكذلك التحسب إلى إمكانية توقف وسائل النقل.