العالم اليوم - مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلتي مساعدات في الطريق لغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 05:22 مساءً - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين اعتدوا على قافلتي مساعدات أردنية في طريقهما إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القافلتين تابعتا مهمتهما ووصلتا إلى وجهتيهما داخل القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة دون تقديم مزيد من التفاصيل "اعتدى مستوطنون إسرائيليون متطرفون على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة".

وقالت منظمة أنينو الإسرائيلية للمساعدة القانونية في بيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 رجال "أوقفوا شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة" بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها إن إحدى القافلتين "كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم والثانية هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر بيت حانون".