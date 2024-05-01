نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية التركية تعتقل 41 شخصا مشتبها بانتمائهم لـ "داعش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا اعتقال 41 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية واسعة شملت 12 ولاية.

وقال كايا ضمن تغريدة نشرها على منصة "إكس": "تم القبض على 41 مشتبها بهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية (بوزدوغان-34)، والتي نفذت ضد التنظيم في 12 ولاية تركية".

وأضاف أن "العملية الأمنية تمت بتنسيق كامل بين المديرية العامة للمخابرات الأمنية وإدارة مكافحة الإرهاب، ونتيجة للعمليات التي نفذتها أقسام الشرطة في الولايات ضد "داعش"".

وتابع: هذه الولايات هي: "بولو (5 أشخاص)، وإسكي شيهير (شخص واحد)، واسطنبول (10 أشخاص)، وكيريكالي (5 أشخاص)، وكيليس (5 أشخاص)، وكوجالي (4 أشخاص)، ونيفشيهير/كابادوكيا (3 أشخاص)، وساكاريا (شخص واحد)، وغازي عنتاب (شخص واحد)، وشانلي أورفا (3 أشخاص)، ودوزجا (شخص واحد)، ومانيسا (شخصان اثنان)".

وكشف وزير الداخلية أنه نتيجة العملية الأمنية "تم العثور على أسلحة غير مرخصة، والاستيلاء على عدد كبير من المواد الرقمية، وكمية كبيرة من العملات الأجنبية والليرة التركية".