نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة حوليت بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مم.

وذكر الإعلام الحربي لكتائب القسام في حسابه على "تيلجرام": "كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو بالقرب من كيبوتس حوليت بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم".

ويبدو أن حماس لا تزال قادرة على توجيه ضربات إلى الجيش الإسرائيلي في الميدان وعلى مستوى الحرب النفسية على حد سواء.

ويوم أمس، نشر الإعلام الحربي لـ "القسام" تصميما توجه فيه إلى أهالي الرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في الأسر بسبب حسابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسية.

ويظهر في التصميم نتنياهو وهم يتكلم عبر المنبر وفي الخلفية قضبان سجن ورسم لأحد الأسرى في الظلام.