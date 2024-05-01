أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 08:25 مساءً - أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت بطائرة مسيرة مصفاة روسية رئيسية في منطقة ريازان غربي روسيا، على بعد 500 كيلومتر تقريبًا من الحدود الأوكرانية، وحوالي 190 كلم جنوبي شرق موسكو.

أوكرانيا تستهدف مصفاة روسية

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الاستخبارات الأوكرانية أنه تم استخدام طائرة مسيرة لضرب مصفاة ريازان.

ويأتي استهداف منشأة الطاقة على خلفية التوتر مع واشنطن، التي انتقدت في الأشهر الأخيرة استهداف كييف منشآت الطاقة الروسية، وطلبت منها التوقف عن ذلك.

انفجارات وحرائق في المصفاة الروسية

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات وحريق في المصفاة المملوكة لشركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، وتبلغ طاقتها، بحسب موقعها الإلكتروني، 17 مليون طن سنويا.

وأكد حاكم الإقليم بافيل مالكوف، عبر تلجرام، الهجوم، مشيرًا إلى عدم سقوط ضحايا.