نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو مجلس الشيوخ: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستؤدي إلى إبادة جيل كامل من الأوكرانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت عضو مجلس النواب الأمريكية مارجوري تايلور غرين بأن تخصيص تمويل إضافي لمساعدة أوكرانيا سيؤدي إلى إبادة جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، مما سيتسبب في ترمّل النساء وتيتّم الأطفال.

ووفقا لها، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين لا يريدون أن تنفق أموالهم "لتمويل جرائم القتل في بلدان أجنبية"، وقالت تايلور غرين في مؤتمر صحافي بثته شبكة "سي-سبان": "لقد سئموا ويصرخون بشأن ذلك".

وبحسب المشرّعة الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي "لا ينبغي أن يبنى على الدماء التي سفكتها الحروب الخارجية"، مضيفة "ليست هذه هي الطريقة التي ينبغي لنا بها زيادة عدد الوظائف في أمريكا. إنه أمر فظيع، إنه شر يجب إيقافه".

وأعربت تايلور غرين عن رأي مفاده أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورفاقه أعضاء الحزب والديمقراطيين "لا يريدون حماية حدود بلادهم".

وفي الوقت نفسه، اتهمتهم بتشكيل كيان سياسي واحد هو "الحزب الموحد" الذي يسعى إلى تحقيق أهداف لا تتوافق مع مصالح المواطنين الأمريكيين.

وأضافت: "إنهم يقومون بتحصين حدود دولة أخرى بينما يواصلون تمويل عمليات القتل في ساحة المعركة، و(إرسال) القنابل، و(وإيقاع) الإصابات المروعة، وإبادة جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، ما سيترك النساء أرامل والأطفال أيتاما، اعذروني لكن الأمريكيين لا يريدون أن يدفعوا ثمن ذلك".

ووفقا لتايلور غرين، التي تسعى إلى إقالة جونسون من منصب رئيس مجلس النواب في الكونغرس، فإنه "يؤيد بالكامل نموذج الأعمال المثير للاشمئزاز الذي تتبناه واشنطن لتمويل حروب لا نهاية لها".

وتابعت: "يسعى الحزب الموحد إلى استعادة عظمة أوكرانيا. الحزب الموحد معني فقط بتمويل كل حرب في الخارج".

ورفعت المشرعة قبعة بيسبول زرقاء مكتوبا عليها اختصار MUGA (اجعل أوكرانيا عظيمة مرة أخرى)، مما يشير إلى الأولويات التي في رأيها يلتزم بها الديمقراطيون وجونسون والجمهوريون الذين يدعمونه.

وينسجم هذا الاختصار مع الشعار السياسي الرئيسي للرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب MAGA (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، وهو الشعار الراسخ بقوة في المعجم السياسي للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ذكرت قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أنهم لن يدعموا اقتراح تايلور غرين بإقالة رئيس مجلس النواب جونسون. وأشار ممثلون ديمقراطيون إلى أنه "أزفت ساعة طي صفحة العرقلة الجمهورية" بإقرار مشاريع قوانين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ففي 24 أبريل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة من القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا كان وافق عليها مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي في 20 أبريل، ومجلس الشيوخ في 23 أبريل.

وبلغ حجم الحزمة 95 مليار دولار، وهي تشمل بالإضافة إلى 61 مليار دولار لأوكرانيا، 26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك قطاع غزة.