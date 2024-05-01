نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يستهدف 3 مبان ومواقع عسكرية إسرائيلية ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء استهدافه لـ3 مبان وانتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي وموقعا عسكريا جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 5:50 ‏من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".

- عند ‏الساعة 5:35 ‏من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شتولا ‏بالصواريخ الموجهة، وأصابوهما إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".‏

-عند ‏الساعة 05:00 ‏من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".‏

- عند الساعة 08:15 ‏من صباح اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية".‏

ومنذ إطلاق حرمة "حماس" عملية طوفنا الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تلعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته "دعما لغزة" ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "الحزب" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".