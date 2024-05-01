العالم اليوم - أسقطته من سلم.. زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك

انتم الان تتابعون خبر أسقطته من سلم.. زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 09:24 مساءً - باتت حياة عامل حديقة على المحك في ولاية ميشيغان بعد أن أسقطته زرافة من على سلم ما تسبب في إصابة بليغة في رأسه.

وفقا لما نشره موقع ميل أونلاين، فقد وقع الحادث في "متنزه دير تراكس جانكشن للمغامرات" في 19 أبريل المنصرم، فيما حددت الحديقة الضحية بأنه تايلر باول ويبلغ من العمر 27 عاما.

ونقل تايلر إلى وحدة العناية المركزة بعد ما قالت الشرطة إن زرافة أوقعته من على سلم أثناء عمله في حظيرة.

وأخبر مكتب عمدة مقاطعة كينت بأن باول كان على سلم يبلغ ارتفاعه 6 أقدام في حظيرة الزرافة عندم اصطدم الحيوان بالسلم ما تسبب في سقوطه.

في المقابل اعترضت الحديقة على بيان الشرطة وقالت إنه لا توجد زرافة في الحظيرة من الأساس.

هذا وتم نقل باول إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة ولا يزال في وحدة العناية المركزة بسبب إصابة في الدماغ.

وقال كيلي باول والد تايلر إنهم كانوا يجرون تحسينات في الحظيرة قبل إعادة الحيوانات إليها وحدث الأمر بسرعة، مضيفا أنه لم يسقط بسبب الزرافة.

وبين أنه:" في حالة حرجة بوحدة العناية المركزة، صلوا من أجل الشفاء لتايلر".