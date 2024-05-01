نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولومبيا تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وانتقد بترو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة وطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قضية رفعتها لدى محكمة العدل الدولية.

وأكد في كلمة له أمام الجماهير بمناسبة عيد العمال العالمي أن إعلانا بهذا الخصوص سيصدر غدا الاثنين 2 مايو.

وقال "هنا، أمامكم، تعلن الحكومة الانتقالية، رئيس الجمهورية، أنه سيتم قطع العلاقات الدبلوماسية غدا مع دولة إسرائيل".

وأكد بيترو في كلمته أن العلاقات مع تل أبيب سوف تنقطع بسبب "وجود حكومة إبادة جماعية" في إسرائيل.

وقال "إذا ماتت فلسطين، تموت الإنسانية ولن نتركها تموت".

وتابع "لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأحداث في غزة".