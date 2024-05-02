نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ المصريين بعيد العمال العالمي وتشيد بترابط الشعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم، العمال المصريين بيوم العمال العالمي، لافتة إلى الإنجازات الضخمة التي قدمتها روسيا لمصر على مدار عقود في مختلف المجالات.

وجاء في بيان السفارة الروسية بالقاهرة: "عيد عمال مبارك لمواطنينا وأصدقائنا المصريين الأعزاء".

وأضاف البيان: " إن شعبينا مرتبطان بتقاليد الصداقة العمالية القديمة والغنية، وفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي قدم الاتحاد السوفييتي المساعدة لمصر في تصميم وبناء نحو 100 منشأة صناعية أصبحت أساسا للتصنيع المصري".

وأردف البيان: "إن أحد المشاريع المشتركة الرئيسية بين البلدين هو السد العالي في أسوان الذي تم بناؤه بمساعدة مالية وفنية من الاتحاد السوفيتي".

وتابع: "اليوم يعمل 16 ألف عامل مصري وروسي معا على ساحل البحر الأبيض المتوسط لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة التي ستعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، ولن توفر محطة الطاقة النووية الكهرباء لسكان مصر فحسب، وبل ستسمح لها أيضا بتصدير الفائض لديها".