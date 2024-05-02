نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائم بأعمال سفارة جورجيا بالقاهرة ومحافظ أسوان يوقعان اتفاقية للترويج السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى القائم بأعمال سفارة جورجيا لدى مصر ميخائيل تيجيشفيلى، مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وذلك للتنسيق لتوقيع اتفاقية تآخى بين مدينتى أسوان وسفانيتى والترويج للسياحة بمدينة أسوان الخلابة للسياح الجورجيين القادمين إلى مصر ولا تقتصر على السياحة الشاطئية.

كما ناقش الطرفان، إمكانية التعاون فى مجال الثروات المحجرية من الجرانيت والرخام.

يذكر، أن تيجيشفيلى أجرى لقاء فى نوفمبر الماضى مع المحافظ وتم الاتفاق على عدة نقاط تم عمل الإجراءات اللازمة لها حتى يتم تنفيذها فى أقرب فرصة.

حيث تم التنسيق مع الشركات الكبرى والمستثمرين فى جورجيا للإستفادة من الجرانيت والرخام الأسوانى، علاوة على قيام شركات السياحة بتنظيم زيارات ورحلات إلى أسوان لزيارة المعالم السياحية بها وأيضًا رغبة جورجيا بالتعاون فى مجال التعليم العالى والتواصل مع جامعة أسوان للتعاون، وتبادل الخبرات والطلاب على سبيل المثال القطاع الطبى لطب الأسنان والتمريض فى جورجيا.

وقدم تيجيشفيلى، شكره الخالص لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال، وتطلعه لاتساع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للقائم بأعمال سفارة جورجيا تقديرًا للجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.