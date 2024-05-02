نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. قطر تستضيف اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الدوحة اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 2 - 3 مايو الجاري، وذلك خلال الزيارة المرتقبة لمجموعة أصدقاء الجمعية العامة إلى البلاد.

وقالت الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بهذه المناسبة، إن جلسات الاجتماع ستتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة، والوضع في أوكرانيا، بجانب مناقشات حول قمة المستقبل والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والاتفاق الرقمي العالمي، على أن يختتم الاجتماع باعتماد إعلان الدوحة.

وأشارت إلى أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تأتي في سياق دعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة والتزامها بالعمل الدولي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويشار إلى أن مجموعة أصدقاء رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي مبادرة من مجلس رؤساء الجمعية العامة الذي يتكون من جميع رؤسائها السابقين.

وتهدف مجموعة الأصدقاء إلى العمل كمنتدى استشاري ومصدر دبلوماسي دائم لدعم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بأي مبادرة قد يتخذها ويتفق عليها من قبل أعضاء المجموعة، بجانب دعم جهود رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز دور الجمعية العامة، لا سيما من خلال الفريق المعني بتنشيطها.