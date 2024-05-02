نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي وأمير قطر يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم اتصالا هاتفيا، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.

وشدد الأمير والرئيس السيسي خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين.

كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.