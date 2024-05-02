نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين القطري مطلق القحطاني عضوًا في المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي بلاهاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي بلاهاي تعيين الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، عضوا في المحكمة.

وتعمل المحكمة، وهي منظمة دولية مقرها في لاهاي بمملكة هولندا، على توفير خدمات متنوعة للمجتمع الدولي في مجال حل المنازعات بالطرق السلمية.

وتأسست المحكمة عام 1899 نتيجة لمؤتمر لاهاي للسلام، ما يجعلها أقدم مؤسسة دولية لتسوية المنازعات الدولية.

والمحكمة الدائمة للتحكيم هي أول منظمة حكومية دولية دائمة منشأة بهدف توفير منتدى لتسوية المنازعات الدولية من خلال التحكيم وأساليب فض المنازعات بالطرق السلمية.

تأسست المحكمة الدائمة للتحكيم عام 1899 بهدف تيسير اللجوء إلى التحكيم وتسوية المنازعات بين الدول، وقد تطورت الآن المحكمة لتصبح مؤسسة تحكيمية معاصرة ومتعددة الأغراض بحيث تلبي الطلب المستمر والمتنامي لتسوية المنازعات من المجتمع الدولي.

وتقوم المحكمة اليوم بتوفير خدمات متعددة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول، أو بين الكيانات المملوكة للدول (أشخاص القانون العام)، أو بين المنظمات الحكومية الدولية، أو بين الأطراف الخاصة (أشخاص القانون الخاص).