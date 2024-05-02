نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يترأس الوفد المشارك في اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.

وكانت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، استضافت اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والذي عُقد الأسبوع الماضي، لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية.

وماقشت الاجتماعات، عددا من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الصناعي وبمجالات المواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.