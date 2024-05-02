نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى القطاع الصحي في غزة إلى 496 شهيدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن جريمة قتل الطبيب عدنان البرش في السجون الإسرائيلية رفعت حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 496 شهيدا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي يوم الخميس أن حصيلة جرحى القطاع الصحي بلغت 1500 فيما ارتفع عدد الأسرى إلى 309.

وأشارت الوزارة إلى أن قتل الطبيب البرش لن يكون الجريمة الأخيرة في ظل تكتيم كامل لحالة الأسرى في السجون، خصوصا من اعتقلوا من قطاع غزة.

وطالبت الوزارة في بيانها "المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية بالتدخل وحماية الأسرى في السجون من التعذيب والإرهاب والقتل".

وفي وقت سابق أعلنت الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 34596 قتيلا بالإضافة إلى إصابة 77816 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي يوم الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ولليوم 209 على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص، بالإضافة إلى دمار كبير وضحايا بالآلاف.