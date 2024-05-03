نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر جامعة في المكسيك تنضم للاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين.. ما القصة؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو الخميس خياما أمام "جامعة المكسيك الوطنية"، أكبر جامعة في البلاد احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووضع الطلاب فوق مخيمهم الاحتجاجي أعلاما فلسطينية ورددوا شعارات من بينها "عاشت فلسطين حرة!"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر.

ورفع المحتجون مطالب عدة، من بينها أن تقطع الحكومة المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.

وقالت فالنتينا بينو المشاركة في الاعتصام (19 عاما) لوكالة "فرانس برس": "نحن هنا لدعم فلسطين، والناس في فلسطين، والمخيمات (الطالبية) في الولايات المتحدة".