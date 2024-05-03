نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريلاند الأمريكية تعلن خطة وتكاليف إعادة بناء جسر بالتيمور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتوقع ولاية ماريلاند الأمريكية إعادة بناء جسر "فرانسيس سكوت كي" في مدينة بالتيمور خلال أكثر من أربع سنوات، وهي عملية قد تكلف ما يصل إلى 1.9 مليار دولار.

وقالت وزارة النقل بولاية ماريلاند لصحيفة The Hill إن الجدول الزمني المقدر للولاية لإعادة البناء هو بحلول خريف عام 2028.

ويأتي الإعلان عن الخطة بعد ما يقرب من خمسة أسابيع من اصطدام سفينة شحن يبلغ طولها 984 قدما بالجسر، مما تسبب في انهيار الهيكل في نهر باتابسكو.

أدى الانهيار إلى إيقاف معظم حركة المرور في ميناء بالتيمور بينما تعمل أطقم العمل خلال عملية التنظيف الضخمة.

وقدر ديفيد بروتون، المتحدث باسم إدارة النقل بالولاية، تكاليف الإصلاح بما يتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.

وتمكنت سفينة الشحن "دالي" من إصدار نداء استغاثة في اللحظة الأخيرة للسماح للشرطة بإيقاف حركة المرور قبل لحظات من تحطمها، لكن ثمانية من عمال البناء لم يتمكنوا من النزول وألقوا أنفسهم في الماء