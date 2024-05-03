العالم اليوم - شويغو: مقتل 111 ألف عسكري أوكراني منذ بداية العام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 02:22 مساءً - كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عن حجم الخسائر الأوكرانية في المعدات والأفراد منذ بداية العام الحالي 2024، بالإضافة إلى سيطرة القوات الروسية على مساحات شاسعة من الأراضي.

فقد قال الوزير الروسي، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إنه منذ بداية العام الجاري، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأن معدل الخسائر اليومية في الأفراد من القوات الأوكرانية وصل إلى 1000 فرد يوميا.

سيرغي شويغو:

القوات الروسية تواصل اختراق منظومة معاقل القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة القتالي بأكمله.

القوات الأوكرانية تحت ضغط ضربات الوحدات الروسية تضطر للتخلي عن مواقعها والتراجع.

منذ بداية العام القوات الروسية بسطت سيطرتها على 547 كيلومتراً مربعاً من أراضي الأقاليم الجديدة.

القوات الروسية سيطرت خلال الأسبوعين الماضيين بلدات نوفوباخموتوفكا وسيميونوفكا وبيرديتشي في دونيتسك.

إجمالي خسائر القوات الأوكرانية هذا العام تجاوز 111,000 عسكري و21,000 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية في أبريل ترتفع إلى 1000 عسكري بسبب مطالبات واشنطن بردع هجوم القوات الروسية بأي ثمن.

تم تدمير أكثر من 80 طائرة مسيرة و20 قاربًا مسيرا أوكرانيا، بفضل البيانات الواردة من معدات الراديو الساحلية لأسطول البحر الأسود.

وشدد وزير الدفاع الروسي على أنه من أجل تجديد الاحتياطيات البشرية، تعمل السلطات الأوكرانية على تشديد التعبئة، مؤكدا أنه يتم "إرسال الأوكرانيين الذين لا يريدون القتال قسراً إلى الخطوط الأمامية".

وأشار سيرغي شويغو إلى أن "القوات المسلحة الروسية ستواصل تحرير الأراضي الروسية من العدو".

وأضاف شويغو: "يتم إنشاء مراكز مراقبة في جزر الكوريل، وفي منطقة مسؤولية أسطول المحيط الهادئ. وفي القطب الشمالي، يجري إعادة بناء معسكرين عسكريين لنظام المراقبة الساحلية للأسطول الشمالي".