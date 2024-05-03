العالم اليوم - الشرطة تخلي معهد العلوم السياسية في باريس من طلاب محتجين

انتم الان تتابعون خبر الشرطة تخلي معهد العلوم السياسية في باريس من طلاب محتجين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 02:22 مساءً - أخلت الشرطة الفرنسية معهد العلوم السياسية في باريس (ساينس بو) من الناشطين المؤيدين لفلسطين.

وبدأت الشرطة التدخل الجمعة في المعهد العريق لإخراج عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين يحتلون بعض أرجائه منذ الخميس، وفق ما رصدت وكالة فرانس برس.

وقالت إحدى طالبات معهد "ساينس بو" في تصريحات للصحافيين، إن: "قرابة 50 طالبا كانوا لا يزالون في المكان" مع بدء دخول قوات إنفاذ القانون إلى المبنى.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن جان باسيريس المدير المؤقت لمعهد العلوم السياسية بباريس يوم الخميس قوله: "إن المعهد رفض مطالب المحتجين بمراجعة علاقاته مع الجامعات الإسرائيلية، مما دفع بعض الطلاب إلى إعلان أنهم سيضربون عن الطعام احتجاجا على ذلك".

كان الطلاب قد أغلقوا عدة مؤسسات جامعية في فرنسا أو احتلوها على احتجاجا على الحرب في غزة، أبرزها معهد العلوم السياسية وجامعة السوروبون.

يأتي هذا بعد نحو أسبوع من بدء تحركات طالبية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مشابهة لتحركات شهدتها جامعات في دول عدة أبرزها الولايات المتحدة.