العالم اليوم - جماعة الحوثي: بدء تنفيذ مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 05:22 مساءً - أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد ضد إسرائيل"، وبدء استهداف كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في أي منطقة تطالها أيديها.

وهددت جماعة الحوثي، في بيان، من أنها سنفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت حتى في البحر المتوسط، إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية في رفح.

وأوضحت الجماعة، المدعومة من إيران، أنها تتابع العرض المطروح على حركة حماس والذي "تريد فيه إسرائيل انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار".

وقالت إنها لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف الحرب في غزة.

وجاء في بيان الحوثيين أن "القوات المسلحة اليمنية" تتابع تطورات المعركة في قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي والأميركي والتحضير لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف منطقة رفح، وكذلك تتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف البيان أنه تنفيذا لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي "في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات المقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم ومع تعنت العدو الإسرائيلي والأميركي فإن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد" على النحو التالي:

أولا : استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الاسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا.

: استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الاسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا. ثانيا : يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان.

: يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان. ثالثا: في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانتْ وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها.

وختم البيان بأن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.