نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله: إسرائيل في مأزق بعد خسارة حربها في غزة ولبنان.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي دعموش، أن إسرائيل لا تزال في مأزق استراتيجي كبير وكل المؤشرات تدل على أنها خسرت الحرب ولم تحقق أيا من أهدافها.

وقال علي دعموش: "العدو الصهيوني لا يزال في مأزق كبير وكل المؤشرات تدل على أنه خسر الحرب وأن عليه التنازل ليتمكن من إبرام صفقة واستعادة الأسرى".

وأشار إلى أن "هناك العديد من الأصوات السياسية والعسكرية والأمنية داخل الكيان بدأت تتحدث بوضوح عن أن العدو فشل في غزة ولبنان".

كما أضاف أن "العدو لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه، فهو في لبنان لم يستطع أن يغير من موقف حزب الله المساند لغزة، ولم يتمكن من أن يحمي مستوطنيه".

وأردف: "المقاومة أدخلت العدو في حرب استنزاف مستمرة وهو يعترف بأنه في مأزق استراتيجي، وهو على مدى سبعة أشهر من العدوان، لم يتمكن من تغيير الواقع، وإعادة 70 ألف مستوطن إلى منازلهم بل بات يتحدث عن أن الشمال أصبح تحت رحمة حزب الله، وأن الإنجاز الكبير لحزب الله هو إبعاد مستوطني الشمال إلى أماكن أخرى".

وأوضح علي دعموش أن "ما تحققه المقاومة اليوم من إنجازات على جبهة لبنان هو أكبر بكثير مما يعترف به العدو، والضغوط التي تمارس على لبنان كي تتوقف المقاومة هو دليل على مدى تأثير هذه الجبهة على العدو".

واختتم كلامه قائلا: "التمادي في العدوان على لبنان لن يغير المعادلات التي كرستها المقاومة لحماية بلدنا وأهلنا ولن يعيد المستوطنين إلى بيوتهم في الشمال، ولن يعوض عجز العدو وفشله في تحقيق أهدافه، ولن يثنينا عن الاستمرار في مساندة غزة حتى وقف العدوان".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما أكد "حزب الله" أن عملياته تأتي كجبهة مساندة لغزة، و"توقفها مرهون بوقف العدوان على القطاع".