نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام فلسطيني: حماس وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت مصادر مطلعة لجريدة "القدس" الفلسطينية أن حركة "حماس" وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن موقف حركة "حماس" الذي تشكل بعد مباحثات مع فصائل فلسطينية يحمل آمالا كبيرة بالتوصل لاتفاق خلال أيام.

وأضافت أنه "في حال كانت هناك مرونة إسرائيلية أكبر ولا يشترط الموقف الفلسطيني الموحد وقفا دائما لإطلاق النار في بداية المحادثات خاصة وأن المقاومة لا زالت تمسك بأوراق قوة أكبر فيما يتعلق بهوية بعض الضباط الأسرى لديها والذين لا زالوا أحياء".

وأشارت على أنه في نهاية الأسبوع الجديد ربما يتشكل الاتفاق الذي تسعى إليه جميع الأطراف حاليا.

كما صرح القيادي بحركة "حماس" محمود مرداوي في وقت سابق من اليوم السبت، بأن مفاوضي الحركة ذاهبون للمفاوضات في القاهرة بروح إيجابية، معتبرا أن الذي قدم في القاهرة هو مجرد مقترح وليس صيغة اتفاق.

وكانت تقارير عبرية أفادت اليوم السبت بأن فرص التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الدائرة بشأن وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، ضئيلة، رغم أن الإعلام المصري تحدث منذ الصباح عن تقدم ملحوظ بالمفاوضات.