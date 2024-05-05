نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني يصل إلى باريس للمرة الأولى منذ خمس سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، بأنه سيناقش خلال زيارته التي يقوم بها إلى فرنسا العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال شي جين بينغ في بيان مكتوب نشره تلفزيون الصين المركزي: "خلال الزيارة، سأجري تبادلا متعمقا لوجهات النظر مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول تطور العلاقات بين الصين وفرنسا، وبين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية المهمة الحالية".

وفي إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو/أيار، سيزور شي جين بينغ صربيا والمجر بالإضافة إلى فرنسا.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وصل، اليوم الأحد، إلى باريس.

وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فمن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال رحلته إلى فرنسا، ومن المقرر أن يلتقي أيضًا برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تعتزم، وفقًا للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، الانضمام إلى المحادثات بين الرئيسين.

والزيارة الحالية هي أول رحلة يقوم بها، شي جين بينغ، إلى فرنسا منذ خمس سنوات، وكما قال مقربون من الرئيس الفرنسي، "تتزامن هذه الذكرى مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، قد أوضح، في وقت سابق، أنه خلال الزيارة، سيجري، شي جين بينغ، محادثات مع ماكرون، وتبادلا متعمقا لوجهات النظر حول علاقات الصين مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، وكذلك حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جيان، بأن الجانب الصيني يأمل في أن تساعد هذه الزيارة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا إلى مستوى جديد.