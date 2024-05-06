الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقتين في رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 04:28 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب ”، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤولين محليين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقتين طالب بإخلائهما صباحا في رفح.

وقبل وقت سابق من اليوم أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، بأن هناك غارات جوية استهدفت محيط مطار غزة شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع.

غارات جوية استهدفت محيط مطار غزة

وحذر اتحاد القبائل العربية، اليوم الإثنين، من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح الفلسطينية، وذلك بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في خبر عاجل.

وطالب الإتحاد بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي بكل فئاته ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير.

وأشار الاتحاد إلى أن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة في غزة تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، لافتًا إلى أن اجتياح رفح الفلسطينية ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها.