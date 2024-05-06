نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شي جين بينغ: على الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي مواجهة التصعيد في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الصين شي جين بينغ في اجتماع مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي مواجهة التصعيد في أوكرانيا.

وخلال اللقاء في باريس اليوم الاثنين، شدد الرئيس الصيني على ضرورة تهيئة الظروف لمفاوضات السلام.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ: "ترغب الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي في وقف عاجل لإطلاق النار واستعادة السلام في أوروبا، ويدعمون أيضا التوصل إلى حل سياسي للأزمة".

وتابع الرئيس الصيني: "يتعين على الأطراف الثلاثة العمل معا لمواجهة انتشار تداعيات الصراع ومنع تصعيد الأعمال القتالية، وتهيئة الظروف لمفاوضات السلام، وضمان الطاقة الدولية والأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد".

يوم أمس، وصل شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان إلى باريس في زيارة دولة. وهذه هي رحلته الأولى إلى فرنسا منذ خمس سنوات.

وفي إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو، سيقوم الرئيس الصيني أيضا بزيارة صربيا وهنغاريا.