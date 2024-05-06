نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الإثنين، باعتزام وصول وفد من حـماس إلى القاهرة باكر الثلاثاء لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن مصر حذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تُهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة