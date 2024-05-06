نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيروزاليم بوست: جيش الاحتلال يبدأ عملية إخلاء رفح وحملة اعتقالات كبيرة في الضفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة جيروزاليم بوست في خبر لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن اعتقال 4000 شخصًا من المطلوبين منذ بدء الحرب في عملية مداهمة لطولكرم خلال الليل، وأنه ما زال يواصل العمليات للحد من الإرهاب في الضفة الغربية.

ووفقًا للصحيفة، قام جنود الاحتلال بقتل فلسطيني وتدمير مصنع لتصنيع المتفجرات، واكتشاف مصنع إضافي وبندقية كلاشينكوف خلال العملية التي جرت خلال الليل.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن قوات الاحتلال قالت إنها عثرت على بنية تحتية للإرهاب في الضفة الغربية، حيث عثرت قوات المهندسين على عدة أجهزة تفجير، وشنت هجمات على البنى التحتية، وقامت بتفتيش الأسلحة واستجواب المشتبه بهم، بالإضافة إلى اعتقال قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا آخرين من أماكن متفرقة من الضفة الغربية.

وأضافت أن جيش الاحتلال قام بنقل جميع المشتبه بهم من المعتقلين لإجراء مزيد من التحقيق معهم من قبل قوات الأمن.