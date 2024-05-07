نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قديروف: لا يوجد بديل لبوتين في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إنه لا يوجد بديل للرئيس فلاديمير بوتين في روسيا، مؤكدا أنه زعيم قوي ويحظى باحترام الجميع حول العالم.

وأوضح رمضان قديروف: "في روسيا لا يوجد بديل للرئيس الحالي للبلاد، فلاديمير بوتين، فهو زعيم قوي يحظى باحترام الجميع حول العالم".



وأضاف: "اتبع الرئيس الأهداف والغايات الرئيسية بدقة، وأثبت إخلاصه لوطنه وشعبه بالقول والعمل، وتحت قيادته، وعلى الرغم من وابل العقوبات بجميع أنواعها، تتقدم البلاد بثقة في تطورها وأصبحت قوة قادرة على الدفاع عن سيادتها وحريتها".

كما أكد قديروف: "تتجلى حكمة الرئيس وبعد نظره أيضا حول رغبته في إقامة حوار بناء مع المجتمع الدولي.. إن قدرته على إيجاد الحلول وحماية مصالح البلاد والحفاظ على علاقات سلمية مع الدول الأخرى تستحق التقدير".

هذا وهنأ قديروف الشعب الروسي بمناسبة تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد.

وأدى الرئيس فلاديمير بوتين اليوم اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، وأكد في كلمة وجهها للشعب الروسي، قدرة روسيا على تجاوز المصاعب القائمة.

كما شدد بوتين على أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء، من أجل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، ومنظومة متكاملة للأمن العالمي.