وزير إسرائيلي يطالب باحتلال رفح والاستحواذ الكامل على محور فيلادلفيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إن التنقل إلى القاهرة خطأ ووقوع في فخ التلاعب الذي نصبته حماس مع قطر ومصر، مطالبا باحتلال رفح والاستحواذ على معبرها وعلى محور فيلادلفيا.

وأضاف بتسلئيل سموتريش في تغريدة على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "هذا هو الوقت المناسب للضغط أكثر فأكثر على رقبة السنوار وحماس حتى يتم القضاء عليهما".

وتابع قائلا: "يجب عدم الاستسلام للضغوط الدولية وعدم التوقف حتى النصر واستسلام العدو".

وأفاد وزير المالية الإسرائيلي بأن "هذه الحرب حرب استقلالنا وعلينا أن ننتصر فيها".

وأردف بالقول: "لكي يتم ذلك ونتمكن من قطع أنابيب الأوكسجين عن حماس، علينا أن نتحرك اليوم وفق 3 نقاط تعيد الأمن إلى سكان الجنوب، الاحتلال الكامل للمدينة ومنطقة رفح، وتدمير كافة شبكات الأنفاق في مدينة رفح والمنطقة المحيطة بها، والاستحواذ الكامل على محور فيلادلفيا ومعبر رفح"، وفق ما نقله موقع "404" العبري.

وكان مسؤول إسرائيلي قد أفاد الثلاثاء بأن فريقا إسرائيليا "متوسط ​​المستوى" يتوجه إلى القاهرة لتقييم موقف حركة حماس من وقف إطلاق النار.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الإسرائيلي قوله "إن الوفد سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم مدى إمكانية إقناع حركة حماس بتغيير موقفها بخصوص المقترح الذي وافقت عليه لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المقترح لا يناسب إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف أن الوفد مكون من مبعوثين متوسطي المستوى، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حقيقي في المستقبل القريب، سيترأس كبار المسؤولين الوفد.

وكانت حركة "حماس" أعلنت الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي المقابل،أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيطر على الجزء الفلسطيني من معبر رفح، وقطع الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين، وقصف 100 هدف خلال الليل.

وجاء التوغل الإسرائيلي رغم معارضة دولية وأممية خشية كارثة إنسانية في المنطقة التي يقطنها قرابة 1.5 فلسطيني، وغداة إصدار إسرائيل أوامر إخلاء لنحو 100 ألف من سكان غزة في أجزاء شرق رفح، الذين طلب منهم الإخلاء إلى منطقة آمنة بالقرب من خان يونس، شمال رفح.