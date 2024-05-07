نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوغدانوف: العملية في رفح قد تتحول إلى كارثة إنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن أي عملية إسرائيلية محتملة في رفح قد تتحول إلى كارثة إنسانية.

وقال بوغدانوف في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يتركز الآن الكثير من المدنيين، أكثر من مليون ونصف المليون شخص في جنوب قطاع غزة في منطقة رفح".

وأضاف: "وبالطبع ستحدث كارثة إنسانية فإلى أين سيهرب الناس من القصف، ومن عمليات الجيش الإسرائيلي؟".

وفي وقت سابق حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح سيكون أمرا "لا يحتمل".

وكانت حركة "حماس" أعلنت الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيطر على الجزء الفلسطيني من معبر رفح، وقطع الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين، وقصف 100 هدف خلال الليل.

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي إخلاء الأحياء الشرقية لرفح، منذ مساء أمس الاثنين، استعدادا لبدء العمليات البرية في المنطقة، بالرغم من معارضة مصر الشديدة لاجتياح رفح.

وجاء التوغل الإسرائيلي رغم معارضة دولية وأممية خشية كارثة إنسانية في المنطقة التي يقطنها قرابة 1.5 مليون فلسطيني.