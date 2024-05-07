نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: غوتيريش سيوجه رسالة إلى بوتين بشأن تنصيبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيوجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه لولاية رئاسية جديدة.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين، يوم الثلاثاء، أن "الأمين العام سيوجه رسالة، مثلما يقوم به في كل حال عندما يجري تنصيب أو إعادة تنصيب رئيس دولة".

يذكر أن مراسم تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين لولاية رئاسية جديدة جرت في موسكو يوم الثلاثاء. وتم تنصيبه رئيسا للدولة بعد حصوله على أكثر من 87% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الولاية الخامسة للرئيس بوتين منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية لأول مرة في عام 2000.