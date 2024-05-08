نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق المجال الجوي فوق مدينة إيطالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام عن اندلاع حريق كبير في منطقة بياني الصناعية بمدينة بولزانو الإيطالية وسط أنباء عن اندلاع الحريق بمصنع "ألبيترونيك" الرائد عالميا في محطات شحن السيارات الكهربائية.



ويظهر من مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عامودا من الدخان يخيم فوق بولزانو، الواقعة في شمال إيطاليا.

وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات قامت بإغلاق المجال الجوي فوق المدينة الإيطالية، وأشارت إلى أن فرق الإطفاء في بولزانو والمنطقة المحيطة بها يعملون على إطفاء الحريق.

وبناء على المعلومات الأولية فقد اندلعت النيران قرابة الساعة التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي في المنطقة الصناعية، وقد أوصت السلطات السكان بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، وإيقاف تشغيل أنظمة التكييف وتجنب الأنشطة الخارجية.