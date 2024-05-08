نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنجاريا تحذر دول الناتو وبريطانيا من الغرق في وهم هزيمة روسيا النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إن الناتو يتوهم بأن أوكرانيا ستكون قادرة على تحقيق النصر بضخ مزيد من الأسلحة إليها، لأنه من المستحيل هزيمة قوة نووية في حرب نهايتها محسومة.

وأضاف سيارتو في رسالة فيديو نشرها على الشبكة الاجتماعية: "تستند خطوات الناتو الجديدة للاعتقاد بأن الحرب يجب أن تستمر حتى تحقيق انتصار أوكرانيا، لكن حلف الناتو وبريطانيا يربطان نهاية الحرب بنتيجة عسكرية غير ممكنة بالمطلق، وإمكانية تحقيقها ضئيلة للغاية، بل ومستحيلة".

وشدد على أن هنغاريا لن تشارك في توسيع مهمة الناتو في أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة وتدريب قواتها المسلحة وتمويلها.

وأضاف أن الصراع ليس له حل ممكن في ساحة المعركة، مشددا على أن "أوكرانيا لن تكون قادرة تحقيق النصر في هذه الحرب.. يكاد يكون من المستحيل هزيمة قوة نووية في هذا النوع من الحروب".