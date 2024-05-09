نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطان الجابر يخطط لحدث استثنائي في أبوظبي قبل أيام من بدء COP29 في أذربيجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن الدكتور سلطان أحمد الجابر، يخطط لتحقيق نجاح آخر بوصفه رئيسا لمؤتمر الأطراف COP28، عبر عقد حدث استثنائي في أبوظبي قبل أيام من بدء COP29 في أذربيجان.

ويخطط الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، لدعوة رؤساء أكبر شركات الطاقة والتكنولوجيا في العالم لإجراء محادثات المناخ في أبوظبي قبل أيام من بدء COP29 في أذربيجان.

وقال الجابر، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، إنه سيدعو الرؤساء التنفيذيين من وادي السيليكون وشركات النفط الكبرى لحضور "مجلس صناع التغيير"، أو تجمع خاص، في بداية نوفمبر القادم لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة.

