العالم اليوم - مفاوضات هدنة غزة.. مصر تؤكد على هذه النقطة

انتم الان تتابعون خبر مفاوضات هدنة غزة.. مصر تؤكد على هذه النقطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 01:25 مساءً - أفادت مصادر مصرية رفيعة المستوى، الخميس، باستئناف المباحثات الخاصة بهدنة غزة في القاهرة بحضور كافة الوفود المشاركة.

وأضافت المصادر أن الوفد الأمني المصري يُكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية بشأن بعض النقاط المُختلف عليها .

وتابعت: "مصر جددت تحذيرها للمشاركين بالمفاوضات من خطورة التصعيد حال فشلت المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة".

وتستضيف مصر وفودا تمثل كلا من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب، التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقق انفراجة في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن هدنة مع حركة حماس من شأنها إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة.

وأضاف: "لا تزال هناك فجوات كبيرة في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، لكن الفريق الإسرائيلي سيبقى في القاهرة لمحاولة سد هذه الفجوات وسيبذل جهدًا كبيرًا للترويج للصفقة".