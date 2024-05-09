العالم اليوم - بخدمة جديدة.. "أوبن آيه آي" تنوي منافسة غوغل

انتم الان تتابعون خبر بخدمة جديدة.. "أوبن آيه آي" تنوي منافسة غوغل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 01:25 مساءً - العرش الذي تتربع عليه شركة غوغل في مجال محركات البحث بات مهددا والسبب "أوبن آيه آي"، فالشركة الأبرز في مجال الذكاء الاصطناعي عبر أداتها "تشات جي بي تي" تعمل على تطوير ميزة تمكن المستخدمين من البحث في الويب واقتباس المصادر في نتائجها.

وفي التفاصيل، فإن تلك الميزة ستمكن المستخدمين من طرح أسئلتهم وتلقي إجابات مع تفاصيل إضافية واقتباسات من الشبكة مثل ويكيبيديا والمدونات.

كما تتيح الميزة أيضا الصور إلى جانب الردود الكتابية، مثلا إذا سأل المستخدم "تشات جي بي تي" عن كيفية تغيير مقبض الباب، سيحصل على إرشادات وصور توضيحية للمهمة.

هذه الأخبار تعني "أوبن آيه آي" تريد مزاحمة غوغل ومحرك بحثها جيميني القائم على الذكاء الاصطناعي، فضلا عن محرك بريبليكسيتي الذي أظهر قوته في مجال البحث ليقفز بقيمة الشركة الناشئة إلى مليار دولار.

الخبراء يتوقعون توفر ميزة "تشات جي بي تي" الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكنهم يتوقعون مقاومة شديدة من غوغل الرائدة في مجال البحث على الإنترنت لاسيما مع اقتراب موعد حدثها الخاص بالمطورين حيث ينتظر أن تكشف العديد من الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الخصوص، يقول الخبير التكنولوجي أيمن عيتاني لبرنامج "الصباح" على دوت الخليج:

يعد المردود المالي من أهم أسباب التنافس في مجال التكنولوجيا.

تستمد محركات البحث ما يقارب 200 مليون دولار أميركي سنويا من إيراداتها، حيث تهيمن غوغل بنسبة 91% على سوق محركات البحث.

حرص محركات البحث الصغيرة للحصول على نصيب من الأرباح السنوية.

حرص شركات كثيرة مثل مايكروسوفت وأبل وغيرها منذ أكثر من 15 سنة على منافستي غوغل دون جدوى.

يتميز محرك البحث غوغل بعدد من المزايا الفريدة التي تصعّب على الشركات المنافسة مجاراته.

يطبق غوغل جملة من التقنيات المتقدمة أخذا بعين الاعتبار العديد من العوامل مثل الجودة والسرعة في تقديم النتائج.

يعد ChatGPT واحداً من الرهانات في مجال الذكاء الاصطناعي لشركة مايكروسوفت، خاصة مع التطورات المستمرة في هذا المجال.

حرص مايكروسوفت منافسة غوغل عبر تشات جي بي تي وتقديم تجارب متطورة ومبتكرة لمستخدميها.

الفرق بين تشات جي بي تي وغوغل؟