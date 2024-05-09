نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء البولندي يعترف بوجود قوات تابعة للناتو في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال توسك في تصريح صحفي يوم الخميس، إن "هناك عددا قليلا من قوات الناتو في أوكرانيا، هم جنود ومراقبون ومهندسون".

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء البولندي على ضرورة تجنب المشاركة المباشرة لحلف شمال الأطلسي في الصراع العسكري في أوكرانيا.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن دول الناتو اتخذت قرارا بإنشاء قوة مشتركة في أوكرانيا.

وقال سيكورسكي: "لقد قررنا إنشاء قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي.. وهذا لا يعني أننا ذاهبون إلى الحرب، ولكنه يعني أننا سنكون قادرين الآن على استخدام قدرات التنسيق والتدريب والتخطيط لدى حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا بطريقة أكثر تنسيقًا".