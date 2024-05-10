نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأمن يعقد جلسته اليوم لمناقشة منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد الجمعية العامة بمجلس الأمن جلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي اجتماع أبريل الماضي، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع.

وقالت فانيسا فريزيير، مندوبة مالطا ورئيسة الجلسة، إن مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة "لم يعتمد نظرا للصوت السلبي لعضو دائم في المجلس