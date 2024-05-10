عاجل..أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وقال "اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".

وقال أمير الكويت في خطاب وجه إلى الشعب: "بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف"، منددًا بتصرفات "تخالف القواعد الدستورية في البلاد".

وتابع: "البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير".

وأوضح: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله. سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد".

وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.

وذكر الشيخ مشعل الصباح أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.