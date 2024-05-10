العالم اليوم - بفيديو.. مبابي يحسم مستقبله مع سان جرمان رسميا

انتم الان تتابعون خبر بفيديو.. مبابي يحسم مستقبله مع سان جرمان رسميا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 10:21 مساءً - أعلن نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي في مقطع فيديو عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر)، الجمعة، رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي في غضون أسابيع.

وقال مبابي في الفيديو: "هذا هو عامي الأخير في باريس سان جرمان. لن أستمر وسأنهى مغامرتي في غضون أسابيع. سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب بارك دي برينس يوم الأحد".

وترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الفرنسي لم يذكر الفريق الإسباني في الفيديو.

وكشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير كواليس مكالمة هاتفية أجراها رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، مع نجم الفريق، كيليان مبابي.