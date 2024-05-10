العالم اليوم - أسعار عقود القمح تتجه لتحقيق أعلى تسوية منذ أغسطس 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 10:21 مساءً - سجلت العقود الآجلة للقمح ارتفاعا خلال التداولات، الجمعة، إذ تتجه لتحقيق أعلى مستوى إغلاق لها منذ أغسطس الماضي، في ظل مخاوف تأثير الطقس البارد على الإنتاج في روسيا، والتي تعد من بين أكبر منتجي المحصول في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم شهر يوليو - الأكثر نشاطًا – وفي بورصة مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 3.2 بالمئة، أو بواقع 20 سنتًا، لتصل إلى 6.58 دولارا للبوشل، لتتجه إلى أعلى تسوية منذ 8 أغسطس 2023، وفقًا لبيانات "داو جونز ماركت".

وبحسب "ماركت ووتش"، قال جيمس رومر، من نشرة "ويزر ويلث" الإخبارية، إن سوق القمح تجد الدعم في ظل البرودة التاريخية في روسيا.

ويأتي هذا بعد إعلان ثلاث من مناطق زراعة الحبوب الرئيسية في روسيا حالة الطوارئ، الأربعاء، بسبب الصقيع الذي أثار مخاوف التسبب في أضرار جسيمة للمحاصيل.